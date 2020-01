Aumentó 50% visitas a Museo de la Orquídea en Coatepec, esta temporada

El gerente del Museo de la Orquídea en Coatepec, Óscar Espino Contreras, informó que durante estos días se ha incrementado la afluencia de turistas en un 50 por ciento comparado con años anteriores.



"Estamos teniendo (afluencia), en comparación con diciembre del año pasado hubo un incremento considerable, un incremento del 50 por ciento", señaló.



Abundó que ese inmueble ha registrado visitas de personas provenientes de la Ciudad de México, Guanajuato y San Luis Potosí, entre otros lugares.



"Hemos registrado mucha actividad. Han estado viniendo de la Ciudad de México, del norte del país, de Guanajuato, de San Luis Potosí. Hoy ha sido un día bastante activo, esta actividad va a continuar hasta el domingo, cuando la gente regrese a sus destinos", detalló.



Finalmente, dijo que no se ha reportado venta de estas especies, pues aclaró que el M useo no efectúa estas ventas.



"No vendemos orquídeas, sólo es la visita al Museo; no hemos registrado venta de orquídeas. Pero la verdad hay gran afluencia, ha sido una temporada buena, se han acercado turistas para preguntar los lugares para visitar y esperemos que esto continúe hasta el fin de semana", finalizó.