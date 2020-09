Aumento de movimiento de pasajeros en central camionera beneficia a taxistas de Veracruz Puerto

El incremento en el movimiento de pasajeros en la Central de Autobuses de Veracruz ha beneficiado a los taxistas de las inmediaciones, afirman que se mantienen en una ocupación del 60 por ciento.



Durante los primeros meses de la pandemia, hubo días en los que ofrecían un servicio al día, sin que les alcanzara para la gasolina.



"Se ha activado más del 60 por ciento la afluencia con autobuses y le calculo que en mes y medio se empezó a reactivarse", señaló Nicodemus Ávila.



"Ahorita lo que llevamos son 7 al día, el movimiento de la gente, que llegan temprano. Estábamos a un 20 por ciento", dijo Carlos Enriquez.



Para los operadores del volante se han triplicado las corridas pero lamentan que los usuarios no cumplan con las medidas sanitarias y no usen el cubrebocas, reconocen que aún así suben el pasaje, porque no están en condiciones de dejar ir el servicio.



"Apuradamente nos da para la gasolina, hay ocasiones que no sacamos para nada y la gente piensa que si cobramos más caro es que sacamos mucho, y a como está la situación la gente no usa el cubrebocas y pues qué hacemos si es un pasaje que nos deja, los tenemos que llevar, si no no sale para la gasolina ", expresó Aurelio Ponce.



"Lo que esperábamos es sacar una carrera de 100 o 120 y ya con eso y ya lo demás para la gasolina, asi nos fuimos tambaleando por 3 meses" Carlos Enriquez.



Señalan que son los fines de semana y los lunes cuando la afluencia a la central de autobuses de Veracruz es mayor y a ellos les beneficia.