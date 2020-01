Aumento en precios será “avalancha”, afirman

El académico del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES), Rafael Arias Hernández, anticipó una “avalancha” de incremento de precios con la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).



“Se aproxima una avalancha de incremento de precios que puede volver la situación más difícil a la población”, dijo.



En entrevista, Arias Hernández reconoció que en su primer año el Gobierno federal logró contener la presión inflacionaria para detener los efectos negativos en la población.



Sin embargo, insistió en la necesidad de establecer una política económica racional ante un escenario internacional no favorable.



"El Gobierno tiene que definir una política económica racional, actualizada, en favor de la población, eso está todavía pendiente porque la situación económica no es del todo favorable con un crecimiento prácticamente nulo aunque con algunas ventajas de contención de la población" abundó.



Alertó además de condiciones difíciles del contexto internacional, razón por la cual urgió a definir una política económica a nivel nacional y en los estados.



"Los estados no pueden permanecer ajenos a irresponsables a los ajustes que pudieran hacerse al respecto, sobre todo los vinculados al funcionamiento de los gobiernos mismos porque andan muy mal en sus finanzas públicas" indicó.