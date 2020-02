Aún hay pagos pendientes a docentes de Secundaria Técnica Industrial 98, en Orizaba

Pagos de 65 horas pendientes a maestros hasta por tres años y horas sin cubrir por jubilación de un maestro son las problemáticas que está arrastrando la Escuela Secundaria Técnica Industrial 98 sin que a la fecha se tenga respuesta de las autoridades educativas, indicó Nayeli Miranda Rodríguez, secretaria general del sindicato de trabajadores de la educación de esa escuela, delegación D-II-23.



Señaló que los adeudos corresponden principalmente a las áreas de tecnología, en donde les deben ocho horas de ofimática, ocho de administración contable, ocho de diseño arquitectónico, 24 horas de máquinas y herramientas, así como de asignaturas académicas como son matemáticas, física y química.



Indicó que por esos pendientes han realizado las gestiones correspondientes ante el área de secundarias técnicas; sin embargo, les han dicho que como las claves 065 desaparecieron no se podían pagar, luego les dijeron que estaban en espera y finalmente que no tenían orden de captura alguna.



Agregó que en su momento se han hecho todos los trámites, incluso a través del secretario de Trabajo y Conflictos de Técnicas, Guillermo Landa, se ha entregado todo a la SEV, pero es el momento en que no hay nada en incluso en la plataforma en la que tienen acceso como docentes les marca que el trámite ha sido rechazado.



Destacó que, ante ello, el pasado jueves acudió una comisión a ver al secretario de Educación, Zenzayen Escobar, en la visita que hizo a dos planteles de Río Blanco, para solicitarle que haga las gestiones necesarias y los maestros puedan recibir su pago.