Aún no analizan si habrá una edición más de la Feria Expori en Orizaba

Aunque a la fecha ya se realizan en el país algunas actividades como conciertos y bailes, el Comité de Expori no analiza aún la posibilidad de realizar una edición más de la Feria, indicó Michel Fragoso Martínez, gerente de ésta.Recordó que lo primero que se ha considerado es la salud de la gente y aunque para el mes de octubre se tiene previsto que toda la población mayor de edad haya sido inoculada contra el COVID-19, a la fecha esto no es algo que se haya pensado.Reconoció que en algunas de las actividades que se realizan se pide a la población acreditar que ya está vacunada contra el coronavirus, lo cual es bueno porque si hay alguna persona que no se haya inoculado aún eso lo puede animar a hacerlo.Indicó que la feria es una actividad que genera muchos empleos, tanto directos como indirectos, pues hay exposiciones artesanales, culturales y comerciales, lo cual también es un aspecto que se podría considerar.Señaló que en su momento el patronato y el comité tendrán que considerar la posible realización de una edición más de la feria siempre y cuando la gente pueda acudir segura y tranquila.