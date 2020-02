Aún no identifican a los tres ejecutados durante balacera en Huatusco, el sábado

Los tres ejecutados durante la balacera que se suscitó entre una célula criminal y elementos de la Fuerza Civil, el pasado sábado en Huatusco, entre ellos una mujer, aún no han sido identificados.



La Fiscalía continua con las investigaciones sobre estos sujetos y están en espera de que familiares acudan a reconocer los cuerpos.



De forma extraoficial, se conoció que estos dos hombres y la mujer, no son de esta zona, por lo que presumen que fueron enviados para desestabilizar esta zona atacando la base de la Fuerza Civil; lo que nunca se imaginaron es que iban a ser rastreados bajo un fuerte operativo y que fueron localizados sobre la carretera federal Huatusco-Totutla, a la altura de Tomatlancillo, donde se enfrentaron, falleciendo éstos dentro de un automóvil.



Todo empezó por la madrugada (5:00 de la mañana) del pasado sábado, cuando la base de la Fuerza Civil fue rafagueada por sujetos desconocidos, con armas de grueso calibre.



Como lo informó oportunamente Al Calor Político, la balacera continuó después de pedir refuerzos a las demás corporaciones policiacas, como Guardia Nacional, SSP y Policía Federal; quienes en operativo realizado por aire y tierra, fueron localizados por la carretera federal rumbo a Sochiapa y fue cuando se enfrentaron inmovilizando a tres sujetos que viajaban a bordo de una camioneta Nissan Xtrail.



Según informes, en el ataque a la base de la Fuerza Civil, eran más sujetos los que participaron pero al sentirse copados por las fuerzas del orden, huyeron; mientras que los tres sujetos que viajaban a bordo a la camioneta Nissan Xtrail, no les quedó de otra que enfrentarse y ser asesinados, quedando dentro de la camioneta.



Se conoció que los sujetos, durante sus acciones de ataque, intentaron quemar la patrulla FC-2473, aunque no lo lograron.



Mientras tanto, Huatusco vive una tensa calma y los ciudadanos temen que en cualquier momento se pueda dar otro enfrentamiento.