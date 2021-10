Aún sin definirse factibilidad del tren ligero en región de Xalapa, afirma AMLO 

El proyecto del tren ligero en la región de Xalapa sigue en análisis y no ha sido descartado por la Federación.El presidente, Andrés Manuel López Obrador, declaró que el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, debe señalar lo procedente respecto de la construcción.- ¿Puede ser que se descarte la obra?, se le cuestionó al Ejecutivo Federal sobre dicha obra planteada por el actual gobierno veracruzano desde 2019.“No sabemos, hay que verlo con Cuitláhuac”, respondió López Obrador en alusión el mandatario veracruzano.En breve entrevista el Ejecutivo federal sostuvo que por parte de su gobierno se desconoce si el proyecto podrá ejecutarse.Hay que recordar que el análisis técnico inició desde 2019 con el aval de García Jiménez y como parte de los estudios de preinversión del sistema integral de movilidad de Xalapa.En febrero de 2021 el gobernador refirió que el proyecto se había retrasado debido a la pandemia de COVID-19​ y en marzo confirmó que seguiría en marcha si es posible concluirlo en 2024, apuntando que hay inversionistas interesados, pero que los estudios continuaban en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).Y es que en junio de este 2021 el presidente López Obrador aseguró que apoyaría la obra de concluirse antes de 2024, cuando termina su administración.“Está haciéndose el proyecto, el problema que tenemos es que no queremos dejar nada inconcluso. Entonces estamos midiendo el tiempo para terminar; si terminamos a finales del 23, o sea, si tenemos el proyecto este año, se licita este año y lo hacemos en 2 (años) va”, aclaró el Ejecutivo federal en una conferencia matutina.La obra contempla dos fases: La primera será de 17.2 kilómetros y abarcaría desde Banderilla al Velódromo de Xalapa, y la segunda fase del Velódromo a Coatepec.Este 2021 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consideró más de 31 millones de pesos para los estudios del tren ligero de Xalapa, aunque hasta la primera quincena de septiembre no se habían asignado los recursos.