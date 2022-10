Aunque le llueven quejas, defienden a la Ciudad Judicial de Cardel

La Ciudad Judicial de Cardel opera con normalidad a unas semanas de que se puso en marcha. Está concluida al cien por ciento y cuenta con instalaciones, así como todos los servicios e incluso climas, para dignificar la labor de quienes ahí prestan servicios, afirmó la administradora general del Poder Judicial del Estado, Joana Marlene Bautista.La funcionaria estatal explicó que esta obra dio inicio desde el año 2020 y se llevó a cabo en dos etapas y puntualizó que a su llegada al Poder Judicial dio cuenta de las acciones en la obra, donde en 2021 se inició la segunda etapa.En ese tenor, puntualizó que esta obra se concluyó y se instaló una planta de luz, así como también cuenta con todos los servicios, para facilitar el trabajo de los empleados que ahí laboran.“La hicimos en dos etapas, cuando yo entré, encontramos ciertas deficiencias, pero al final del día nosotros comenzamos amoldarla con la que ya tenemos, hasta este momento, una vez que ellos se cambiaron ese mismo día nosotros comenzamos a poner una planta de luz, les pusimos agua, luz, pueden ir de visita y se van a dar cuenta que están prendidos los climas”, detalló.Joana Marlene Bautista dijo que las recientes denuncias por falta de agua, electricidad y hasta el desmayo de una abogada se pudieron derivar de la gran concentración de personas que se registró el inicio de las operaciones, recordando que la abogada padecía asma.“Realmente es una Ciudad que está muy encerrada, entonces con el calor de la carretera, porque es carretera, no está en la mera Ciudad, más se concentra, la persona que se desmayó me dicen que ya estaba enferma de asma, como hay mucha gente me imagino que la primera semana al ser el cambio del Juzgado toda la gente de Veracruz se pasó de montón, los justificables al mismo tiempo, la barra de abogados estuvieron llegando como de grupito, entonces la verdad fui el día miércoles de la semana pasada y hubo mucha gente, pero de ahí todo está bien, no hay ningún problema, pueden ir de visita”, reiteró.Finalmente, la funcionaria del Poder Judicial del Estado señaló que en la actualidad y en los últimos tres años, Veracruz cuenta con nueve Ciudades Judiciales más en diversas regiones de la entidad, que dan servicio a la población.“Esta Ciudad Judicial se conformó en dos etapas, la primera la licitó la magistrada en su momento, nosotros la comenzamos hacer en septiembre de 2020, un mes después de que yo entré y la segunda etapa fue 2021, nosotros si tenemos todos los servicios, las personas están muy contentas, de tres años para acá hay nueve ciudades judiciales más y el servicio está muy bien”, finalizó.