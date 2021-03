Aunque mujeres crecen en la política, sigue la violencia en su contra

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, señaló que a pesar de las reformas para defender los derechos de las mujeres, aún persiste la violencia política en razón de género en la entidad.



"A medida que la mujer ya está participando en mayor medida en todos estos aspectos de la gestión pública, desgraciadamente se vienen presentando casos de violencia política en razón de género. Nosotros entendemos que de cierta manera los hombres se sienten desplazados y pareciera que a partir de ahí empiezan a tener actitudes reprochables".



La Magistrada dio a conocer que en este proceso electoral 2020-2021, ya se han presentado 16 demandas de Violencia Política en Razón de Género, la mayoría acreditadas.



"Se han presentado muchos casos. Desde el año pasado, que aún no era proceso electoral, se presentaron muchos casos donde venían alegando temas de violencia. Este año y estamos en marzo, se han presentado 16 demandas donde se viene alegando violencia política en razón de género y les comparto que en su mayoría las hemos acreditado. A éstos que violentan, los hemos incluido en un catálogo de violentadores, ordenamos que ellos se incluyan y, si ellos se postulan en un cargo de elección, no podrán competir".



Comentó que para atender estos casos de violencia, sería necesario juzgar con perspectiva de género, acción que ya es obligatoria.



"Es una obligación juzgar con perspectiva de género, lo soliciten o no en su demanda. Tenemos que hacer un análisis para saber qué pasó y por cuánto tiempo. Hay muchas veces que vienen las funcionarias y dicen que son casos desde hace dos años".



Lo anterior, lo manifestó durante el programa La Tropa Rosa conducido por Katia Dorantes, Ilse Escalante y Noreli Morales, a través de alcalorpolitico.com y TeleClic.tv.



Además, resaltó que muchos casos de violencia hacia las funcionarias se ha podido observar durante sesiones de Cabildo.



Recordó que tras la reforma en materia político-electoral de 2014, se instituyó el Principio de Paridad de Género en la Constitución Política, en el artículo 41, Base I, párrafo 2, hecho que originó que en 2019, una nueva reforma constitucional que permitiera paridad en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.



"Ya ha habido criterios por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, precisamente de garantizar la paridad en la integración del órgano. En el estado de Veracruz, las fórmulas relativas a presidentes municipales y a síndicos pertenecen a mayoría relativa. En el caso de los regidores, son de representación proporcional, por lo que se tiene que garantizar que sean 5 y 5".



Expuso que hasta el momento, previo al proceso electoral, no habían llegado casos al TEV de violaciones a los derechos político-electorales pero las reformas sobre la paridad están ayudando a que se respete a las y los aspirantes a un puesto de elección popular.



"Nosotros constantemente hacemos foros, hacemos talleres, conferencias, donde se hablan todos estos temas. Creo que esto ha ayudado a que la gente haga conciencia de la participación de las mujeres. La democracia se construye con la participación de todas y todos. La mujer actualmente se prepara para participar en cargos".



Respecto a lo emitido por el TEV, de ordenar al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz implementar acciones afirmativas en favor de las personas afromexicanas, discapacitadas y de la diversidad sexual, Díaz Tablada destacó que es un trabajo y lucha por parte de estos grupos, muy similar a la que han realizado las mujeres a lo largo de los años.



"Si no se llegaran a dar estas acciones afirmativas, aquella persona que se considere que tiene un derecho respecto a ese tipo de acciones, pues tendrá que hacerlo valer en su momento. Creo que es importante una sociedad informada", concluyó.