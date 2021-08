Aunque se acaben camas COVID, hospitales pueden ampliar espacio: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aclaró que Veracruz sí tiene capacidad hospitalaria para atender a pacientes de COVID-19 y aunque en ocasiones llegan a ocuparse todas las camas — como reporta el Sistema de Información de la Red Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) del Gobierno Federal—, dicha situación la resuelven los mismos nosocomios.En conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno explicó que aunque los centros asistenciales se queden sin camas, tienen la posibilidad de habilitar más espacios para recibir a los enfermos que las requieran.“Nosotros sí tenemos capacidad hospitalaria. Es cierto que en algún momento algunos hospitales llegan a tener todas sus camas ocupadas, todas ellas. Pero no olviden que los mismos hospitales tienen más capacidad de las que ellos tienen ya preparadas, es decir, adicionan otras camas”, dijo.Puso como ejemplo el Hospital “Nachón” de Xalapa que tiene 12 camas listas pero ha llegado a tener hasta 17 libres al sumar otras camas.“Tenemos la ventaja de tener los Centros de Atención Médica Expandida (CAME). Entonces de inmediato se hace una valoración de pacientes y aquellos que salieron del punto gravedad pasan a los CAME, que tenemos aquí en el Velódromo, que tiene la capacidad ahorita de recibir 120 pacientes pero con el personal médico que tiene ahorita puede recibir alrededor de 50”, dijo.El Mandatario acotó que si se requiriera ampliar la capacidad, entonces se contrataría a más personal médico para que pueda recibir a todos los que contempla con máxima capacidad.“Hemos acreditado 30 en los CAME que están constantemente atendiendo pacientes, si algún CAME llega a ocupar las 30, que hasta ahorita no ha sucedido, han estado 25 cuando más, un día estuvieron 29 pacientes en uno, podemos recibir más, 36, 40, podemos recibir más, las camas están”, afirmó.El porcentaje de ocupación se promedia con el de los demás hospitales, lo que implica que el porcentaje general disminuya “pero es una ocupación no tan real; vamos a cuidar los datos diciéndole a la gente exactamente las cosas como son, la verdad”.El Gobernador reconoció que la ocupación actual es alta, por eso pidió una vez más a la población a cuidarse y añadió que las clínicas del IMSS sí son las que tienen mayor presión “pero también tienen la capacidad”.En este sentido, García Jiménez acusó que “medios amarillistas” quieran hacer ver que en unidades médicas especializadas como la del puerto de Veracruz la ocupación está al 100 por ciento, cuando la realidad es que está al 50 por ciento.“Aunque el Hospital General del Zona 71 llegue al tope y que ahí mismo ellos pueden tener más camas, si algo sucediera, pueden trasladar (a los pacientes) al UMAE y está el Centro de Raquetas que nosotros ya coordinamos todo el esfuerzo para recibir pacientes del IMSS, ISSSTE, todos para que ahí se puedan atender. Y ese tienen 30 acreditados pero tiene capacidad para 60”, aseveró.Para finalizar, dejó en claro que la Secretaría de Salud de Veracruz cuenta con más de seis ambulancias disponibles para apoyar en los traslados a los CAME y otros nosocomios.