Aunque sea virtual, regreso a clases reactivaría economía, esperan empresarios

Regresar a la nueva normalidad o enfrentarnos a esta nueva realidad requiere de trabajos de adaptación y de un esfuerzo de todos en nuestro país. Los mexicanos estamos viviendo un cambio que nos está llevando a tomar medidas para continuar con nuestras actividades cotidianas, así lo consideró José Manuel López Campos, Presidente nacional de la CONCANACO Servytur durante la conferencia “Regreso a clases en tiempos de Covid-19”.Acompañado de Francisco Cervantes, Presidente de CONCAMIN; Diego Céspedes, presidente de La Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficinas (ANFAEO) y Martín Rincón, presidente de la Cámara del papel, dijo que la educación marcará la diferencia para el futuro de México.“A consecuencia de la pandemia del COVID-19, se modificó desde marzo la asistencia a los planteles escolares como parte de las medidas preventivas sanitarias, para evitar que niños y jóvenes se contagiaran de esta enfermedad. El coronavirus obligó a las autoridades a plantear alternativas y a los maestros a tener que adecuarse para seguir guando y enseñando a distancia a los alumnos”.Comentó que en los preparativos para iniciar el Ciclo escolar 2020-2021, en medio de esta contingencia que modificó las actividades en todos los sectores y que ha puesto a alumnos, padres de familia, maestros, empleados, colaboradores de las escuelas, empresas que dan servicio a los planteles, ante una nueva dinámica, que aunque temporal, nos pondrá a prueba para emprender y optar por nuevas alternativas.“Al iniciar este 2020, nadie sabía que enfrentaría esta situación, que nos hizo cambiar nuestra forma de trabajar, de reajustar programas, acciones, agendas y planes que se habían elaborado para este año”.“Entre ellos, el sistema educativo nacional y en consecuencia las empresas relacionadas como son las de abasto, de material didáctico, las editoriales, librerías, papelerías, llevando a muchas de ellas, desafortunadamente a cerrar definitivamente y a otras que aún se encuentran en riesgo de no poder seguir laborando”, aseveró.Dijo que aunque hoy la alternativa de los 33 millones de estudiantes es tomar la educación a distancia, para prevenir posibles contagios, es de suma importancia para el sector, la compra de los útiles escolares.Comentó que el inicio de cada ciclo escolar ha representado tradicionalmente una oportunidad para los comerciantes y prestadores de servicio, porque la compra de útiles escolares, material didáctico, uniformes, calzado, equipos de tecnología, entre otros artículos, representan el 80 por ciento de las ventas que estos comercios tienen durante todo el año.“De esa dimensión es el impacto que tiene esta temporada para este giro. En 2019 la derrama general fue de 82 mil millones de pesos”, destacó.Dijo que ante el anuncio de que el próximo 24 de agosto los estudiantes retomarán sus clases a distancia, se abrió la actividad de este sector que fue decretado como “esencial” a partir del 3 de agosto.“Con la reactivación de este sector se espera que las más de 120 mil papelerías del país, las empresas de cadenas y supermercados y las empresas relacionadas con estos giros transversales de la educación, que han luchado por sobrevivir en estos periodos de contingencia tengan un respiro al poder ofrecer una gran variedad de artículos necesarios”.José Manuel López Campos dijo que la educación no es solo acumulación de conocimiento e información, también tenemos que pensar en la economía, que está en una situación difícil.“Debemos asumir compromisos y la responsabilidad que nos hará salir adelante y retomar el camino del crecimiento”, destacó, al llamar a realizar este consumo solidario, priorizando las necesidades y actividades básicas.“Tenemos el compromiso de ofrecer artículos de calidad, a precios accesibles, con la garantía de que los padres de familia estén seguros a la hora de invertir sus recursos, programados para ayudar a sus hijos con los artículos que les permitan mejorar sus habilidades”, aseveró.Por su parte, Francisco Cervantes Díaz, Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, (CONCAMIN), se refirió también a la educación como pilar fundamental para el desarrollo de toda sociedad. “Sin educación no hay progreso”.Para ello, añadió, las herramientas de niñas, niños y jóvenes en su regreso a clases, aunque sea virtual, son de suma importancia.“La economía, los micronegocios, necesitan hoy más nunca que se compren los útiles escolares. Los útiles son muy importantes para tener un orden, para tener los apuntes, en papel, son parte de la formación”.Dijo que un retroceso en la compra de materiales escolares supone una mala noticia en varios aspectos, primero para las diferentes industrias productoras, relacionadas con el ámbito académico, del papel principalmente.Expresó que “esta industria forma parte de la cadena del consumo nacional y para una sana educación también debe haber una sana economía y tenemos que contribuir todos”.Por eso hizo un llamado a los padres de familia para a hacer ese gasto, para que se genere más empleo y a su vez haya una cadena de consumo.“Las Pymes están siendo golpeadas durante esta pandemia y hay que apoyarlas. Es un tema de solidaridad”, destacó, al llamar a consumir lo hecho en México y lo que genera la pequeña y micro industria.A su vez, Diego Céspedes, presidente de La Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficinas (ANFAEO) dijo que éste regreso a clases por televisión será atípico.“Tendrá un alcance de 94% en televisión y 6 por ciento en el radio. El programa está anunciado para durar 11 horas diarias en diferentes canales”, comentó, al citar tres puntos clave para el mejor aprovechamiento.1. El contenido del curso debe de ser muy bueno. El profesor del curso debe de ser muy bueno, de otra forma el niño se va a aburrir, se va a distraer y no va a tener la paciencia de estar escuchando algo que no esté muy bien hecho y confiamos en que la autoridad tendrá cursos bien elaborados, con gente profesional.2. Tiene que privar la disciplina en el hogar. Lo dijo el señor presidente en la conferencia con el Secretario de Educación el 3 de agosto en la mañanera y las palabras del presidente fueron como que “va en serio” y que el niño debe de tener su escritorio.Yo invito a los padres de familia a que tengan una disciplina con sus hijos, en el sentido de que los fuercen al horario donde van a tomar el curso, que los fuercen a hacer la tarea y que revisen la tarea en la noche. Me quiero imaginar que si no hay un seguimiento por parte de los padres, el curso no se aprovechará.3. Dentro de esta mesa de trabajo, necesitan los niños tener los libros de texto y útiles escolares. Y lo quiero dejar a manera de ejemplo: imagínese a un niño de tercero, aprendiendo las tablas de multiplicar que no toma nota y al otro día le preguntan la tabla del 7 y si no la anotó y no la estudia, no la repasa, no hay manera de que aprenda.Los cursos serán de 20 minutos por materia, dos materias por hora y una de diez minutos.Si en ese ratito no aprovechas y tomas tu nota, para que tus padres te revisen la tarea, no hay manera de que aprovechen el curso.“Estamos a la espera de la lista de útiles escolares, para darle seriedad y disciplina a estos cursos. Como sector pensamos que si por alguna forma, no salen las listas en tiempo, que utilicen las del año pasado con los útiles básicos”.“En este regreso a clases a distancia, pensamos que los útiles escolares son más importantes que siempre. No hay interacción con el maestro y el niño debe tener sus ideas y notas claras”, destacó, al referir que más de 33 millones de niños y jóvenes regresarán de manera virtual a las aulas en 200 mil escuelas públicas y 35 mil escuelas privadas.En México hay 50 fabricantes de artículos escolares y de oficina que son productores líderes. La gran mayoría exporta, por lo que son competitivos a nivel internacional. Estos fabricantes distribuyen a través de 500 mayoristas y el último eslabón de esta cadena son 120 mil pequeñas papelerías locales, de colonia, de barrios, que si no se activan, después del tiempo que han cerrado, van a tener un problema económico espantoso que afectará el millón y medio de empleos que generan.“Los útiles escolares a distancia, son indispensables. Hay que comprar en las papelerías establecidas, para ayudar a la economía del país y evitar comprar productos robados o pirata, que se encuentran en los mercados ambulantes”, concluyó.Finalmente, Martín Rincón Arredondo, Presidente de la Cámara del Papel, destacó que estamos en un momento histórico a nivel mundial y viviremos un regreso a clases sin precedentes.“La cámara del papel, a través de sus asociados, tiene la oportunidad de producir y distribuir en México, productos hechos de papel de alta calidad, para todos los sectores productivos del país. Libros, cuadernos, materiales didácticos”.Comentó que “el sector educativo es fundamental para el desarrollo de un país” y dijo que aunque todos aprendimos en la escuela a través de nuestros queridos profesores, el proceso debe de continuar en las aulas, en la casa, en los medios electrónicos, a distancia y de manera presencial.“La realidad del COVID pudiera dejarnos con una deficiencia de no desarrollo, que marcaría un problema importante de capital humano para el país. Hoy como sociedad debemos entender este reto y ponernos manos a la obra, adaptándonos al momento histórico que nos toca sacar adelante. México no puede ser omiso e irresponsable. El regreso a clases es un compromiso de sociedad y gobierno”.Comentó que la industria del papel está haciendo su parte: todos los materiales están listos para el regreso a clases. “El papel, según lo estudiado a la fecha, es uno de los materiales más seguros y benévolos en términos de no proliferación de virus y bacteria”.“Es muy claro y contundente el valor psicopedagógico de los útiles escolares, aunque la enseñanza se modifique es fundamental contar en casa y escuela con todas las herramientas necesarias”“La tecnología de los Medios de Comunicación nos ayuda pero no sustituye los insumos básicos del proceso de aprendizaje y enseñanza. Escribir, leer, recortar, dibujar, pegar, son actividades formativas para todos los estudiantes”, concluyó.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund