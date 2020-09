Aunque SSP prometió pararlos, policías siguen extorsionando a sexoservidoras

Nuevamente, chicas transexuales que trabajan sobre la avenida Lázaro Cárdenas, de Xalapa, denunciaron acoso y extorsión por parte de elementos de la Policía Estatal.De acuerdo a Frida Méndez Oropeza, presidenta de “Transformando Vidas”, hace unos días otros uniformados llegaron a quitarles el dinero que se ganan como sexoservidoras.Indicó que cuando se dio a conocer la situación hace varias semanas, tuvieron una reunión con el secretario de Seguridad Pública , Hugo Gutiérrez Maldonado y les notificó que los policías que llevaban varios años cometiendo estos delitos, habían sido removidos pero el fin de semana, otros elementos llegaron a realizar los mismos actos."Cuando se hizo la reunión, inmediatamente pararon los acosos, ahorita regresó, hace como tres días. Yo me siento acosada por ellos porque me vacían hasta mi bolsa en la banqueta, yo no me siento protegida, me siento insegura. Me revisan. Son otros, los que hacían esto fueron cambiados. El sábado tuve un problema con una patrulla, vine a Asuntos Internos de la SSP y quedaron que no se iba a volver a suscitar", dijo.Mencionó que una de sus compañeras, tuvo otro problema al día siguiente, donde al salir del hotel, policías le quitaron lo que había ganado y también al cliente le pidieron dinero."Me habló una compañera, que un policía saliendo del hotel la bajó del coche, le quitó su dinero que había ganado y también al cliente. La avenida Lázaro Cárdenas está siendo robada por los policías, eso es en la madrugada, los policías a cualquier vehículo que pasa los paran y los extorsionan".Lamentó que los operativos no estén acatando las indicaciones del secretario Gutiérrez Maldonado. Además, advirtió que de no tener ayuda por parte de las autoridades, procederán a manifestarse y cerrar vialidades de Xalapa.