Auto sufre falla y es impactado por camioneta gasera, en Medellín de Bravo

En el libramiento Santa Fe-Paso del Toro, una camioneta gasera terminó impactando con un vehículo, dejando severos daños materiales, generando la presencia de elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal.



Esto se dio este lunes, sobre el kilómetro 14+800 del citado libramiento, por donde iba Maruz B.S., de 28 años de edad, acompañado por un hombre y una mujer, en un carro marca Nissan, tipo Almera, de color guinda, de modelo atrasado.



Ellos iban a su trabajo cuando el carro comenzó a fallar y se orillaron sobre el acotamiento, pero al parecer no colocaron reflejantes para señalizar la unidad.



En ese momento el carro fue impactado por una camioneta, marca Ford, tipo F350, de la empresa Soni Gas, económico 4, conducido por Johnny C., de 37 años de edad, quien trasladaba en cilindros de 20 y 30 kilos.



El gasero aseguró que se estrelló en contra el particular pues evitó pegarle a un tráiler, volanteando a su derecha y sin poder frenar.



Pese a lo aparatoso y para fortuna de los involucrados no hubo lesionados, únicamente daños materiales.



El personal de la Guardia Nacional, de la División Camino, realizó las diligencias y ordenaron el retiro de los vehículos.