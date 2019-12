Autobús de pasajeros rebasa y tumba a motociclista, en la ciudad de Veracruz

En la zona norte de la ciudad de Veracruz hubo un percance fuerte de un motociclista que acabó lastimado, al derraparse tras rebasarlo un camión del servicio urbano y perder el equilibrio, movilizándose elementos de la Cruz Roja, y Agentes de Tránsito Municipal.



Esto se generó este miércoles sobre el boulevard Fidel Velázquez, donde iba circulando Josafat B. C. de 28 años de edad, a bordo de una motocicleta, marca Honda, tipo Cross con dirección al centro de la ciudad.



De pronto un urbano, ruta Costera Centro iba a gran velocidad y lo rebasó e invadió su carril y para no chocar frenó de golpe, perdiendo el control, cayendo al pavimento donde se golpeó.



Automovilistas y empleados de una gasolinera se acercaron para ayudarle, solicitando una ambulancia.



Los elementos de la Cruz Roja arribaron para atender al lesionado y canalizarlo a una clínica cercana. Mientras la zona fue asegurada por Agentes de Tránsito Municipal, no interviniendo el perito pues no hubo contacto con el urbano.