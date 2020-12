Autoridades de Coatepec no han decomisado pirotecnia

El director de Comercio en Coatepec, Gabriel Morales, informó que hasta el momento no se ha logrado el decomiso de pirotecnia, a pesar de que se han hecho operativos en los que participa la Guardia Nacional y Seguridad Pública.



Entrevistado, dijo que la mercancía que se ha encontrado son las denominadas chispas y luces de bengala.



Asimismo, señaló que sólo se ha registrado un llamado por parte de la ciudadanía para alertar que en la localidad de Tuzamapan, una camioneta acude a vender este material explosivo.



“En Tuzamapan nos alertaron y acudimos pero no se encontró. Es una camioneta que anda boceando pero no la hemos podido localizar, fuimos con la Guardia, hasta ahorita ha sido la única queja”, comentó.



Por ello, adelantó que se efectuará un operativo durante la tarde-noche, pues aseguró que durante el día los comerciantes esconden la mercancía.



“Se hará un operativo nocturno debido a que en el día no se encuentra nada, ya se hizo uno pero no se ha logrado ningún decomiso”, finalizó.