Por redes sociales, se exhibió que integrantes del transporte público y autoridades de Veracruz habrían colaborado para engañar a un chofer de la aplicación inDriver para detenerlo.Apenas este martes, la empresa Uber —que también presta el servicio de transporte con vehículos particulares— anunció que comenzaría operaciones en Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos, debido a que un Juez federal resolvió que la leyes de la entidad no regulan este modelo, por lo que nada les impide trabajar.Posteriormente, el Gobierno de Veracruz advirtió que no existe ningún permiso para que entre la empresa, por lo que también presentarían una denuncia en su contra. Además, las autoridades revelaron que ya habían sancionado a dos choferes , presuntamente de Uber, en la ciudad de Veracruz.Ayer mismo, comenzó a circular el video que muestra cómo una mujer lleva al chofer hacia la avenida Ruíz Cortines, justo donde se encontraban oficiales de Transporte del Estado con una grúa preparada.—¿Le está pagando? ¿Por qué? —cuestiona un oficial a la mujer mientras graba y se baja del vehículo.—Porque me está prestando el servicio de transporte público por medio de la aplicación… (…) graba tú porque yo no puedo salir —responde la mujer.—De la aplicación de Uber... de InDriver —dice ahora un hombre que la acompañaba.—¿Les prestó el servicio él? —pregunta el oficial.—Sí, de InDriver —dice el hombre mientras la mujer le pide que “grabe todo”.Por su parte, el conductor comenzó a ser abordado por las autoridades, aparentemente para multarlo, mientras que su vehículo comenzó a ser subido a la grúa.“A todas las personas que se estén prestando a dar el servicio de manera ilegal aquí en la zona conurbada y en el estado de Veracruz, esto es lo que les va a pasar, señores, no se dejen engañar, esta es una empresa extranjera que viene a afectar a un sector del transporte, a nosotros los verdaderos transportistas del estado de Veracruz que contribuimos al país con nuestras aportaciones y pago de impuestos”, dice la mujer en el video, mientras muestra lo que ocurre con el chofer.Explica además, que para poder prestar el servicio, los concesionarios del transporte público deben contar con concesión, licencia, seguro y “nuestros gastos de inversión”.