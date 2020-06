Autoridades desatienden daños por lluvias en hogares de Xalapa

Integrantes del Patronato de Ampliación Loma Bonita solicitaron el apoyo del Ayuntamiento de Xalapa, pues por las lluvias de hace unos días, varias familias se quedaron sin casa.



Rosalba González Hernández, presidenta del patronato, señaló que ya hicieron un llamado a Protección Civil Municipal para que acudan a valorar sus viviendas pero han hecho caso omiso.



"En la colonia Ampliación Loma Bonita hay afectaciones; llamamos a Protección Civil y no se nos ha atendido. Nos llevan con el engaño de que vienen y vienen y nada".



Aunque dijo que son áreas que no se encuentran regularizadas ante el Ayuntamiento, han podido observar que en colonias con situación similar, sí son atendidas.



"A mí me gustaría que fueran a la colonia, estamos en un olvido tremendo. Nos dicen que estamos en una zona que no está regularizada, entonces no tenemos derecho a nada. Estamos pidiendo que Protección Civil nos apoye, desde el jueves nos dijeron que iban a ir y no llegaron".



Comentó que otra situación que les aqueja, es no tener ingresos para comer y son alrededor de 200 las personas afectadas por no tener trabajo y por ello, han pedido despensas, sin que hasta el momento les llegue ningún apoyo.