Autoridades en Altas Montañas en alerta por alza en casos y muertes por COVID

Mientras Orizaba y Río Blanco registran el mayor número de casos y decesos confirmados por COVID-19; en Nogales, el alcalde Guillermo Mejía Peralta lamenta el incremento en la demanda de tanques de oxígeno para pacientes con dicho padecimiento, en sus comunidades urbanas y semiurbanas de la cabecera municipal.



Junto con 11 municipios veracruzanos, Orizaba ingresa mañana jueves y hasta el domingo 17 de enero a la Alerta Preventiva por Covid-19, que suspende entre otras acciones la movilidad en sus centros y zonas comerciales, para reducir aglomeraciones en horarios de 7 de la maña a 6 de la tarde.



Ayuntamientos de la región emitieron a sus ciudadanos las recomendaciones pertinentes para redoblar esfuerzos y frenar los contagios, la ocupación hospitalaria, gastos económicos y decesos, en un inicio de año incierto donde los festejos decembrinos están trayendo secuelas de una pandemia que no ha sido controlada.



“Hoy realizamos una reunión urgente para varios temas prioritarios del municipio, pero sobre todo para dar a conocer que hay numerosos contagios activos de Covid-19 en casa, ya que la solicitud de gestión en tanques de oxígeno sigue en aumento en Nogales y la región”, exhibe Mejía Peralta a través de sus redes sociales.



El aforo en el cobro del impuesto predial ha tenido repercusiones, toda vez que mucha gente no quiere arriesgarse a realizar estancias prolongadas, a pesar de que las Alcaldías aplican protocolos de sana distancia, uso de gel antibacterial y exigen el uso del cubrebocas.



No obstante, Río Blanco, Nogales y Mendoza ya permiten el funcionamiento de los tianguis donde se dejaron de aplicar las medidas sanitarias y los mismos comerciantes atienden sin cubrebocas a sus clientes.