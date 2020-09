Avances de caso Ayotzinapa se darán a conocer el 11 de septiembre, anuncia Presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, “en el momento crucial” en el caso Ayotzinapa, el 11 de septiembre se reunirá con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y, al asegurar que “hay buenos resultados”, adelantó que se darán a conocer “avances importantes” sobre este caso que está a punto de cumplir seis años de ocurrido.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que en la próxima reunión que sostendrá con los familiares de los jóvenes en Palacio Nacional, participarán por videoconferencia Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).



“Tengo el compromiso de esclarecer, de que se sepa toda la verdad en el caso Ayotzinapa, que se sepa el paradero de los jóvenes. Me estoy reuniendo constantemente con los papás, mamás, de Ayotzinapa. Está abierta la investigación, se va avanzando mucho, son buenos, yo diría, los resultados. No puedo hablar más por el sigilo que requiere toda la investigación está abierta yo les diría en que el momento crucial para avanzar en estos tiempos vamos a tener otra reunión con madres, con padres de los jóvenes de Ayotzinapa.



“Van a participar el presidente de la Suprema Corte, el fiscal general, no va a se presencial, ellos van a participar en teleconferencia, van a estar interactuando con nosotros. Es un asunto que estamos tratando, tanto el Poder Judicial, como la Fiscalía y el Ejecutivo federal de manera conjunta”.



En Palacio Nacional, el mandatario señaló que esta reunión “yo ya considero que para ese día se van a dar a conocer avances importantes”.