Avanza ratificación de Reforma Electoral por parte de Ayuntamientos

Pese a que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) gobierna en solo 17 municipios de los 212 de Veracruz y la alianza PAN-PRD en 113, ya 62 Cabildos han ratificado la reforma constitucional en materia electoral aprobada hace 10 días en el Congreso del Estado.



Para la ratificación de la reforma en los Ayuntamientos se requiere de la aprobación de al menos 107 Cabildos y solo faltan 54, por lo que Juan Javier Gómez Cazarín, diputado presidente de la Junta de Coordinación Política de la 65 Legislatura de Veracruz, y pidió a los demás Cabildos sumarse, ya que las reformas trascenderán en el tiempo y refrendó su compromiso a la autonomía municipal



Aseguró que la reforma constitucional en materia electoral no es un capricho personal o de su partido político, por el contrario, es la voz y el reclamo del pueblo que por muchos años ha demandado esta reducción a prerrogativas y el ahorro en procesos electorales.



Para la ratificación de la reforma constitucional en materia electoral que reduce al 50% las prerrogativas de los partidos políticos, que elimina el número de Consejos Municipales para la elección de Ayuntamientos, que reduce de 4 a 3 años el periodo constitucional de los Alcaldes con posibilidad de una reelección hasta por dos periodos consecutivos y que suprime la consulta pública para los servidores públicos de elección popular, se requiere de la aprobación de al menos 107 Cabildos.



Por ello, invitó a los Cabildos a sumarse a la ratificación de la reforma para que sean parte de brindar a las y a los veracruzanos resultados positivos.



“Refrendo mi respeto a la autonomía municipal, al libre debate de ideas; sin embargo, les pido piensen en el bien de Veracruz y de su gente, súmense en buenas acciones, esto trascenderá en el tiempo y será nuestro pueblo el que lo demande”.



Los Cabildos tienen 30 días, a partir del 13 de este mes de mayo, para sesionar y someter la aprobación o rechazo de la reforma. Una vez ratificada, los Ayuntamientos deberán enviar al Congreso las actas de las respectivas sesiones.



Con ello, la Secretaría General del Congreso informará en una sesión plenaria sobre la aprobación de la reforma en los Ayuntamientos y si alcanzó la mayoría calificada, es decir 50% más 1 (107), la reforma se declara aprobada, se envía al titular del Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado, y una vez publicada, cobrará vigencia para que se aplique en el proceso electoral local 2020/2021 que renovará las 212 Presidencias Municipales y las 50 Diputaciones locales.



Gómez Cazarín enfatizó que ya no más “banderazos falsos, no más robo al pueblo, no más mentiras, no más dinero para dirigentes políticos. Llegó el tiempo de responderle al pueblo con hechos”.