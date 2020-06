Ayuntamiento de Actopan “suplica” a población no bajar guardia contra coronavirus

Mientras en el municipio de Actopan persiste el conflicto político generado por la revocación del mandato de José Paulino Domínguez Sánchez y Yazmín Palmeros Barradas, alcalde y síndica, respectivamente, los casos de contagio por COVID-19 aumentan de manera progresiva, sin embargo, se prepara para la reapertura de su actividad económica.



En los últimos 18 días, en ese municipio se han confirmaron siete nuevos casos de Coronavirus y una defunción, sin embargo, el Semáforo Regional de Riesgo Epidemiológico mantiene luz naranja (alerta alta), por lo que podrá haber la reapertura de algunas actividades económicas.



Aunque el Ayuntamiento “suplica” a la población no bajar la guardia y continuar con las medidas preventivas.



Cabe mencionar que el pasado 5 de este mes, el reporte oficial del Ayuntamiento hacía referencia a cuatro casos confirmados, ningún caso sospechoso, doce casos que resultaron negativos a las pruebas, dos casos activos y ninguna defunción.



Sin embargo, la noche de este martes, la Secretaría de Salud de Veracruz reportó 11 casos confirmados, 1 sospechoso y 1 defunción.



Por esa razón, el Ayuntamiento de Actopan “suplica” a la ciudadanía continuar con las acciones y medidas preventivas emitidas por las autoridades sanitarias como es el uso de cubrebocas y mantener la sana distancia en sus actividades cotidianas con la finalidad de mitigar la propagación del COVID-19.



A través de las redes sociales, el Ayuntamiento de Actopan señala que de acuerdo a la información de la Secretaría de Salud de Veracruz, “nuestro municipio se encuentra en color naranja, lo cual podrán abrir al público negocios y espacios que habrían sido cerrados por considerarse no esenciales”.



Entre las actividades no esenciales que pueden reaperturar actividades con un 25% de su capacidad y respetando las restricciones sanitarias como es la sana distancia y el uso de cubrebocas, se mencionan hoteles, restaurantes y gimnasios.



Aunque quedan exceptuadas de esa medida las actividades en bares, centros nocturnos y salones de eventos, centros recreativos, masivos como son fiestas patronales, parques de diversiones, balnearios y ferias.