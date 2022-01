Ayuntamiento de Atzacan libra de momento embargo y reinstalación de 26 sindicalizados

Por no encontrarse dentro de los horarios de oficina para validar la acción de la autoridad Judicial, el Ayuntamiento de Santa Ana Atzacan libró de momento la acción de un embargo y la reinstalación de trabajadores sindicalizados que demandan sueldos caídos.A las instalaciones del Palacio Municipal de Atzacan se presentaron autoridades para aplicar un embargo por varios miles de pesos, sobre una demanda que una empleada ganó en tribunales.Asimismo, se validaría la reinstalación de 26 trabajadores sindicalizados, quienes desde la administración de Lucio Juárez demandaron su instalación como Sindicato, según consta en el expediente 08/2014.El proceso solicitado por la denominación "Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Atzacan", ganó en los tribunales y ahora exigen su inmediata reinstalación, así como salarios caídos, cuya suma podría dejar sin recursos ni bienes al Ayuntamiento si se determina el embargo.Al no estar en Palacio en ese momento el Presidente Municipal, Síndico, ni el representante jurídico del Ayuntamiento, no fue posible llevar a cabo el procedimiento.Tras una espera que no concretó la validación del procedimiento, las autoridades judiciales estarían en condiciones de enviar una notificación para que sean recibidos en fecha próxima.