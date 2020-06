Ayuntamiento de Coatepec rechaza Reforma Electoral

El Cabildo coatepecano votó esta mañana en contra del Decreto de la Reforma Electoral, la cual plantea modificaciones como recortes a las prerrogativas de los partidos políticos y la reducción de los períodos de gobierno de los Ayuntamientos.



Con siete votos en contra, dos a favor y una abstención, dicha reforma fue rechazada en sesión extraordinaria realizada este lunes.



Al respecto, el alcalde, Enrique Fernández Peredo, informó que se trata de una reforma novedosa pero que no termina de aterrizar en leyes reglamentarias y complementarias, por lo que ésta pudiera presentar lagunas que más adelante complicarían su ejecución.



“No podíamos estar a favor de la Reforma, en el tema de la disminución de los recursos decíamos que era acorde y ojalá que pueda ser que ese recurso se destinara para los Ayuntamientos pero las reglas no estaban claras; no se dice cómo y cuándo llegará ese dinero hacia los municipios”, comentó.



Y es que dijo que aunque hay algunos puntos que se consideraron correctos, como la disminución de las participaciones a los partidos políticos; la desaparición de los OPLE sería un “golpe” a la democracia, toda vez que son los encargados de la organización y la vigilancia de todas las elecciones.



“El tema de la paridad, la inclusión, en el tema de los pueblos originarios, algo que nosotros veíamos correcto también era la disminución de las participaciones a los partidos políticos pero por el contrario, veíamos otras que no estaban tan atinadamente correctas como el tema de la desaparición de los OPLEs”, detalló.