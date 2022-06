Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán sigue sin regidores primero y sexto

A medio año de que entrara la administración del actual Ayuntamiento, el Congreso Local sigue sin llamar a los suplentes de los regidores primero y sexto de Ixtaczoquitlán, aunque esto no ha detenido el trabajo que se hace, señaló el Alcalde Nahúm Álvarez Pellico.Comentó que se encuentran a la espera de que el Congreso les notifique la incorporación de quienes serán los regidores ausentes.Dijo desconocer el porqué de la tardanza, asegurando que eso no ha frenado las labores del Ayuntamiento y actualmente se inicia la programación de obras que en este piensan desarrollarse.Explicó que la intención es que para el 2023, cuando se vaya a realizar una pavimentación, por ejemplo, ya se tenga el drenaje, alumbrado público y red de agua.Cabe recordar que los dos ediles electos como regidores nunca tomaron protesta para asumir el cargo; además de que fueron detenidos, en fechas aisladas, por su presunta implicación en el homicidio del periodista Jacinto Romero Flores.La falta de esos regidores fue señalada por otros ediles, quienes atribuyeron la ausencia a que el Alcalde no había dado parte al Congreso. Sin embargo, Álvarez Pellico informó que notificó a ese Poder desde el mes de enero, por lo que desconoce por qué no hay respuesta.