Ayuntamiento de Orizaba ya hizo su parte para habilitación de CAME: Alcalde

El alcalde Igor Rojí López aseguró que hace dos semanas llegó equipamiento al Centro de Atención Médica Expandida (CAME) 19 de Orizaba, que ya se instaló en el inmueble que se construyó como sede para el nuevo hospital psiquiátrico (Unidad de Salud Mental) y agregó que lo que le correspondía hacer al Ayuntamiento ya se efectuó, ahora sólo se está en espera de que inicie su funcionamiento.



"He estado al pendiente. La semana pasada estuve allá y llegó equipamiento, la verdad es que está quedando extraordinario. Las salas que se habilitaron y que van a iniciar operaciones tienen equipo totalmente nuevo y de primera".



Añadió que como Ayuntamiento han estado en contacto con la Secretaría de Salud y han apoyado en acciones que el mismo Gobierno del Estado ha pedido a la autoridad municipal.



"Tenemos que trabajar de manera conjunta; estamos contentos que después de tantos años de abandono, por fin ese edificio se va usar".



Añadió que desde noviembre del 2019 estuvo enviando un video que hicieron en el Ayuntamiento, en el cual se mostraban estas instalaciones y lo que pudieran ser en un futuro éstas.



"Nosotros lo estábamos proponiendo para que fuera el cuartel de la Guardia Civil en la zona y que era una propiedad estatal que ya estaba construida. Lo único que se tenía que hacer era poner camas, sólo que sin equipo médico y así lo estábamos proponiendo al Gobernador del Estado, al Secretario de Gobierno. Lamentablemente se presentó la pandemia. Por suerte ya se trabaja en la rehabilitación del CAME".



Hace meses, dijo que como autoridad hizo una vista a este centro con el mandatario estatal Cuitláhuac García Jiménez, éste le pidió la instalación del agua, biodigestores de los drenajes, del sistema de planta de tratamientos, pintura de estructuras y limpieza de áreas exteriores del mismo CAME.



"Ya lo visité y tiene zonas que están totalmente listas pero no sabemos cuándo entre en funciones", finalizó el Alcalde.