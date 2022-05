Después de que el Ayuntamiento de Poza Rica inscribiera ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la obligación de pagar sólo 115 mensualidades a la empresa NL Technologies por concepto del servicio de alumbrado público, cuando en realidad debían ser 144, la firma ha requerido al Gobierno Municipal que aclare la situación ante la autoridad federal.Y es que, en enero de 2020, el Ayuntamiento inscribió en el Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios de la SHCP que, para saldar la deuda de más de 116 millones de pesos por el “Proyecto de modernización y aplicación de tecnologías inteligentes en servicios públicos”, debía realizar 115 pagos mensuales.Sin embargo, el contrato fue pactado para cubrirse en 12 años, es decir, 144 meses, de ahí que, con fecha de este martes de 17 de mayo, el representante legal de NL Technologies SA de CV, Carlos Manuel Knight Crespo, nuevamente envió un oficio al Ayuntamiento —actualmente gobernado por el morenista Fernando Remes— para que le informe sobre la corrección pendiente desde noviembre pasado.En el escrito señala que ese mes el gobierno del entonces alcalde morenista, Francisco Javier Velázquez Vallejo, les informó mediante el escrito (PFP/CON/690/2021) que estaban en proceso de corrección de las amortizaciones toda vez que se inscribieron ante el Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, 115 cuando la cifra correcta es 144.Tres meses después, la empresa solicitó información al Ayuntamiento pero desde entonces no ha contestado, ni siquiera con el cambio de gobierno reciente.“A la fecha de suscripción del presente escrito no hemos recibido comunicado alguno por parte de ese Ayuntamiento donde se acredite la corrección de las amortizaciones debidamente establecidas pactadas en el contrato de APP. Les informo que existe una obligación por parte del municipio de Poza Rica de realizar de manera correcta el registro de la obligación en el Sistema del Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, de conformidad con lo señalado en los artículos 1, 2 fracción XXXVI 49, 50, 52, 54, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los municipios; 1, 6, 21 del Reglamento del Registro Público Único así como también existe dicha obligación plasmada en el contrato”, señala el documento enviado.Knight Crespo señala que no se tiene conocimiento de que el municipio de Poza Rica haya realizado la corrección de las amortizaciones y que a pesar de ello la prestación del servicio se continuará prestando con las reservas de ley, en tanto ese Ayuntamiento no dé solución al número de amortizaciones registradas en el Sistema de Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.Relata que el actual Gobierno Municipal está al tanto de esta situación porque la empresa les ha entregado oficios con las siguientes fechas: 8 de febrero de 2021, del 17 de febrero de 2021, el 24 de febrero de 2021 y el 22 de marzo de 2021.Ante esto, advierte que “la falta de respuesta y de atención por parte de ese municipio hacen notar una causal de rescisión de contrato de la APP, toda vez que los datos y la inactividad por dar una solución a esta problemática generada por esa administración pública municipal impiden a mi representada cumplir con las obligaciones en los términos establecidos en los instrumentos jurídicos para la correcta prestación de los servicios”, señala.Y solicitó al Ayuntamiento de Poza Rica informar si ya realizó la corrección de las amortizaciones pactadas, mismas que difieren de la carátula de inscripción del Sistema del Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de entidades de Federativos y Municipios y en caso de no tener una respuesta afirmativa, solicitó el cumplimiento de esa obligación municipal.La empresa NL Technologies SA de CV afirma que el contrato con Poza Rica fue aprobado en la pasada administración municipal e incluso la empresa accedió a disminuir de 20 a 14 los años de la asociación pública-privada (APP).Además, señala que han apoyado al municipio con la donación de 2 mil tubos de led para sus mercados y escuelas, así como postes de luz, además de haber renovado un parque infantil.Y sobre los daños actuales en las luminarias, recordó que en la zona azotó un huracán que afectó a este tipo de infraestructura y que se trata de un daño causado por un desastre natural y no por una falla en los equipos.Por ello, cuestionaron qué acciones ha emprendido el Gobierno Municipal para lograr apoyos federales a fin de remediar las afectaciones que se registraron. Aun así, afirma que siguen buscando diálogo con las autoridades, tanto municipales como estatales, para atender las inquietudes que se tienen.