Tuxpan no ha ganado ninguna demanda ni mucho menos una orden judicial que le impida seguir cumpliendo su contrato con la empresa NL Technologies. Todo esto se puede comprobar en los tribunales. Mas bien están en un incumplimiento grandísimo y evadiendo las obligaciones que tiene con un mandato irrevocable firmado por la administración, la fiduciaria y la empresa y no puede romperse esa obligación al menos que las tres partes la firmen , sin la intervencion del Gobernador que no tiene nada que ver en el asunto, ya que el contrato es municipal y federal.Existe también un fideicomiso irrevocable, el cual se tiene que cumplir y en caso de que el municipio quiera cancelar tendría que pagar, obligado por contrato, más de 480 millones de pesos.Esto que hicieron fue obra del entonces hijo del Alcalde de Tuxpan que trabajaba en SEFIPLAN antes de cometer su delito y renunciar. El deltito que acaban de cometerle a la empresa es de carácter penal ya que es desviación de recursos federales etiquetados sin algún argumento u orden. Es tráfico de influencias y corrupción.Lo que tanto ha defendido el Presidente , su gobierno de veracruz lo esta despedazando pasandose las leyes por donde quieren y auyentando a los inversionistas.Mas esto no para aqui. Tanto la empresa como el banco estarán haciendo lo necesario para defender los intereses del contrato ante los tribunales y la Fiscalia general de la República. Basta de tanta corrupcion basta de engañar a la gente y basta de ignorar las leyes.Señor Presidente:Escuche las voces de los empresarios que somos los que generamos empleo y pagamos. No somos sus enemigos, somos el pueblo de México. Nos hemos enterado también que todo esto fue perpretado por SEFIPLAN, Pozos y un despacho De la Llave que quiere meter a sus empresas.No nos vamos a dejar. Actuaremos conforme a Derecho y caerán los que violaron la ley, el Gobernador nos ha rechazado 3 audiencias que le hemos solicitado porque desconoce las obligaciones, alcances y consecuencias. Con qué confianza un empresario banca o institución va invertir en su gobierno si no respeta nada.AtentamenteComitte de NL technologies.