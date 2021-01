Ayuntamiento de Xalapa comenzará cobro del predial este lunes

A partir de este lunes, el ayuntamiento de Xalapa iniciará el cobro del impuesto predial y Derecho de Limpia Pública 2021, otorgando una bonificación de un 20% a los contribuyentes que lo hagan en una sola emisión en el presente mes y el 50% a jubilados, pensionados, con discapacidad, adultos mayores de 60 años y madres solteras.



En esta ocasión, para evitar aglomeraciones y la propagación de la pandemia del COVID-19, se ha dispuesto la instalación de cajas recaudadoras en los bajos de palacio municipal y 12 puntos más distribuidos en toda la ciudad, para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales sin problema alguno.



A decir de Sandra Romero Olvera, jefa del Departamento de Recaudación de la Tesorería Municipal, los módulos del cobro del predial y del derecho de Limpia Pública 2021 funcionarán en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, así como en el Parque Deportivo Colón, que funcionarán de lunes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas.



Además, funcionarán en los Centros de Gestión Comunitaria (CGC) ubicadas en las colonias Constituyentes, Fovissste, El Moral y El Olmo, donde se podrá hacer el pago con línea de captura.



De igual manera, se podrá realizar el trámite en las instalaciones de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado en el mismo horario, y de 09:00 a 17:00 horas, en las oficinas del Registro Civil de Xalapa, ubicado en el bulevar Porfirio Díaz, colonia Xallitic. En este último punto el pago se hará con línea de captura.



También en las oficinas de Catastro Municipal, ubicado en la avenida 18 de Marzo, colonia Burócratas, de 09:00 a 14:30 horas, así como en las plazas comerciales Ánimas, Museo y Crystal se podrá acudir todos los días, incluyendo fines de semana, de 09:00 a 17:00 horas.



Por otro lado, dio a conocer que en el Palacio Municipal se tendrán 16 cajas que operarán de 09:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, más cuatro fijas, donde también se realizan otros pagos.



“Se incrementó el número de puntos porque lo que buscamos es que no exista concentración de personas en el Palacio Municipal, además que pueden pagar en efectivo, con tarjeta, cheques y con líneas de captura”, indicó la funcionaria municipal.



Recordó que de manera adicional el pago se podrá realizar con tarjeta de débito o crédito a través de la página pagoenlinea.xalapa.gob.mx. Con esta opción también se podrá obtener la línea de captura correspondiente para pagar en cualquier tienda Fasti o las sucursales bancarias de Santander, Banorte, Bancomer y Banamex.



Destacó que las personas jubiladas, pensionadas y adultos mayores que se empadronaron en octubre y noviembre podrán obtener descuentos de 50 por ciento, mientras que la población en general de 20 por ciento.



“En caso de que no se haya empadronado algún adulto mayor puede venir algún familiar con una carta poder, sus dos testigos y copia del INE para recibir el beneficio. Para cualquier duda pueden llamar al número telefónico 8-42-12-42-00”, concluyó.