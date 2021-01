Ayuntamiento de Xalapa no prohíbe que adultos mayores ingresen a comercios, aclaran

Las medidas sanitarias emitidas durante la pandemia por el Coronavirus SARS-CoV-2 tienen la finalidad de cuidar el bienestar de la población de mayor riesgo sin discriminar a ningún grupo social, pero en ningún momento el Gobierno Municipal ha emitido algún ordenamiento para impedir el acceso de adultos mayores a establecimientos comerciales, aseguró la subdirectora de Salud municipal, Flor Patricia del Ángel Aguilar.



Dijo que algunas empresas, centros comerciales y plazas han tomado la decisión de aplicar estas medidas con mayor rigor al recomendado y han prohibido el acceso a personas adultas mayores a sus instalaciones.



De acuerdo con la funcionaria, no existe disposición oficial de ningún nivel que impida el acceso a unidades económicas a personas adultas mayores, embarazadas o menores de edad, sino que se trata de una recomendación general emanada de organismos internacionales de salud.



Detalló que todas estas medidas preventivas tienen el objetivo de cuidar a núcleos poblacionales que se encuentran en mayor riesgo y quizá pueden ser mal interpretadas por los comerciantes.



Aclaró que las recomendaciones sanitarias dirigidas a personas que viven con alguna comorbilidad o se encuentran en grupos de riesgo están enfocadas a la ciudadanía en general y no directamente al sector comercial, por lo que se trata de una decisión particular y no una disposición con consecuencias administrativas.



Finalmente, exhortó a la población a respetar el Decreto de Alerta Preventiva por la COVID-19 emitido por la autoridad estatal, que se aplicará del jueves al domingo en el centro de la ciudad, y permanecer en casa si no hay motivos para salir. En caso de que se requiera acudir a algún espacio público, se debe utilizar gel antibacterial, cubrebocas y aplicar la sana distancia.