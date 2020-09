Ayuntamiento dispersó aglomeración en pelea de gallos clandestina, en Maltrata

El Ayuntamiento de Maltrata espeta la Ley número 876 de Protección a los Animales para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.



El día domingo 6 de septiembre se recibió un reporte ciudadano, por evento clandestino sobre pelea de gallos, se actuó de manera inmediata, turnando a Seguridad Pública del Estado con base en la Ciudad de Maltrata, el cual acudieron al predio particular, y al notar la presencia de la policía a distancia se dispersó el público, introduciéndose a domicilios vecinos de este lugar.



Pedimos a la población en general no realizar estos tipos de eventos ya que incurre a la violación de la Ley 876 de protección animal la cual fue reformada el 10 de noviembre del 2016 y a la fecha está vigente.



No obstante, el municipio de Maltrata continúa con casos sospechosos de COVID-19, por lo que es importante seguir acatando las medidas sanitarias para prevenir mayores contagios.