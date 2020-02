Ayuntamiento y COVEICYDET buscan acercar a las mujeres a la ciencia

Para conmemorar el Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia, el Ayuntamiento de Xalapa, en coordinación con el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET), invitaron a "Chicas en la Ciencia", evento que tiene la finalidad de fomentar la equidad de género y abatir el rezago educativo.



Al respecto, el regidor primero, titular de la Comisión Edilicia de Ciencia y Tecnología, Eric Juárez Valladares, pidió a todas las familias acercar a sus hijas e hijos a este ámbito, pues es necesario concientizar a todos, que la ciencia y la tecnología se puede estudiar y aprender por hombres y mujeres.



"No hay limitaciones más que las impuestas por la tradición absurda, por las costumbres, por los hábitos, por los prejuicios que históricamente hemos venido arrastrando y que se revelan en las encuestas que realizan diversos organismos. Es un dato preocupante que a nivel mundial, las mujeres ocupen sólo en 35 por ciento en la matrícula de este ámbito".



En ese sentido, lamentó que el talento de las mujeres en la ciencia se esté desperdiciando, ya que hay personas muy capaces que podrían aportar mucho al país y al mundo.



"Este Ayuntamiento está en colaboración con el Gobierno del Estado impulsando esto. En 2015, la UNESCO decretó este día y creo que debemos estar haciendo justicia todos los días, recordándole a nuestras hijas, nuestras compañeras de trabajo, a nuestras hermanas que no hay límites, que los prejuicios no deben de interponerse en las capacidades de los humanos", comentó.



De igual forma, el Edil señaló que estas actividades científicas se estarán llevando a cabo en el COVEICYDET y son para toda la familia.



Así también, dijo que es de suma importancia hacer conciencia de que este ramo de la ciencia y la tecnología cuenta con un porcentaje bajo de niñas que no elijen carreras afines, porque consideran que no son para ellas.



"La ciencia, la tecnología, las ingenierías y todas las demás ramas del quehacer humano son y deben ser perfectamente asequibles por hombres y mujeres".



Por su parte, el regidor Francisco Javier González Villagómez, integrante de esta comisión, refirió que este tipo de proyectos ayudarán a impulsar a que todos se acerquen más a dichas áreas y sobre todo, para aplicarlas y ayudar al medio ambiente.



Es preciso destacar que Chicas en la Ciencia, se realizará los días 11 y 12 de febrero, en las instalaciones del COVEICYDET, con horarios de 08:30 a 12:00 y de 16:00 a 18:00 horas.