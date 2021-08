Bachilleres “Joaquín Ramírez Cabañas” de Coatepec arrancará el ciclo en línea

Algunos planteles educativos ya informaron al alumnado que sus clases serán en línea, esto como resultado de las condiciones de su infraestructura, además de la opinión de los padres de familia sobre el regreso presencial a las aulas.



Es el caso de la Escuela de Bachilleres “Joaquín Ramírez Cabañas” turno matutino en el municipio de Coatepec, la cual a través de un comunicado en su página oficial en Facebook dio a conocer a la comunidad escolar que se determinó que el plantel iniciará su curso de inducción a estudiantes de primer, tercer y quinto semestre, así como el ciclo escolar, de manera virtual.



El documento abunda que el plantel no se encuentra en condiciones para regresar a clases presenciales, además de que se hace hincapié en el salvaguardo de la salud de la comunidad educativa, específicamente de los adolescentes.



“Se iniciará el curso de inducción para primer, tercer y quinto semestre, así como el ciclo escolar de forma virtual, solicitando el apoyo de nuestra comunidad educativa para que en un futuro podamos regresar a nuestra querida institución”.



El comunicado agrega que la determinación se tomó con base en la opinión de los padres de familia con respecto a la modalidad para el inicio de cursos, al diálogo entablado con el personal académico con respecto a la seguridad de alumnos y docentes, al semáforo epidemiológico estatal y municipal pero además porque no existen los recursos humanos ni infraestructura física y de saneamiento en la institución que alberga a otros turnos y casi a 800 estudiantes.



Sin embargo, no todas las escuelas han informado sobre la modalidad del regreso, esto a pocos días de que inicie el ciclo escolar.