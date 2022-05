Baja en cifra de desaparecidos no es consuelo: Obispo de Orizaba

"Así exista un desaparecido es indignante y no se trata de compararse si en el antes y el después. Lo que toca es cuidar la vida y respetarnos unos a otros. El hecho de que baje o suba la cifra no es de ninguna manera un consuelo, pues el tema sigue siendo una gran preocupación", expresó el obispo Eduardo Cervantes Merino.Añadió que el hecho de que haya fichas de personas que están desapareciendo y se den a conocer, evidencia que sigue existiendo la inseguridad y la impunidad se sigue dando."Qué bueno cuando las cifras bajan, si es que realmente baja. Pero cuando uno escucha a la comunidad, cuando está uno cerca de los problemas reales que lastiman a muchas familias, me da la idea de que las cosas son diferentes a como se piensa desde las estructuras de Gobierno".Añadió que, en el reciente encuentro eclesial de México, aparecieron algunas organizaciones civiles defensoras de derechos humanos que entre otras actividades acompañan en la búsqueda de los desaparecidos."Y la tristeza que expresa es la de la gente que tratan a lo largo y ancho del país, entre estos Veracruz, donde la gente a veces sólo se conforma con encontrar algún fragmento de hueso u otro resto de sus seres queridos".Por ello el prelado enfatizó que así exista una persona desaparecida es indignante y no se trata de comparar estadísticas con el pasado, sino que quien está al frente de la seguridad funcione."El Estado entre las funciones que tiene es garantizar la seguridad de los habitantes, es garantizar también la vida digna y el respeto".