Bajan casos de COVID, pero México no está exento de rebrotes, advierte López-Gatell

El subsecretario de Salud del Gobierno federal, Hugo López-Gatell advirtió que no existe garantía de que no haya rebrotes de COVID-19 en México, advirtiendo que la pandemia se puede mantener o “exacerbar” por un rápido desconfinamiento.Advirtió que Europa está pasando por “sendos rebrotes” y América no escapa de esta realidad.No obstante, señaló que el país lleva siete semanas consecutivas con reducción de casos y hospitalizaciones, habiendo cifras alentadoras como la reducción de 24 por ciento en los casos estimados, aunque aclaró que esto “no es una bola de cristal” para las próximas semanas.López-Gatell también destacó que la mortalidad por coronavirus ha disminuidogracias a cambios en el manejo médico de los pacientes, en la oportunidad de detección y en la calidad de la atención.Este domingo, México acumuló en 24 horas 3 mil 542 nuevos casos de COVID-19, reportándose además 235 decesos por el virus en el mismo lapso de tiempo.En la conferencia diaria de la Secretaría de Salud para reportar el avance de la pandemia, el subsecretario Hugo López-Gatell informó que en total, desde el inicio de la contingencia, se han registrado 697 mil 663 contagios confirmados y 73 mil 493 muertes.Sobre la ocupación hospitalaria en Veracruz, se reportaron ocupadas el 36 por ciento de las camas generales y disponibles el 64 por ciento. De las camas con ventilador, están ocupadas el 22 por ciento y disponibles el 78 por ciento.El pasado domingo se reportaban ocupadas el 37 por ciento de las camas de hospitalización general —bajó uno por ciento— y también ocupadas el 29 por ciento de las camas con ventilador —bajó 7 por ciento—.