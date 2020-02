El director del CERESO Duport Ostión de Coatzacoalcos, Enrique Álvarez Timoteo, fue baleado en el estacionamiento de una tienda Oxxo, ubicada frente a las instalaciones de la dependencia que dirige.



El ahora lesionado fue atacado por sicarios cuando se encontraba en un vehículo Dodge Advenger color rojo, que tenía impactos de bala y rastros de sangre.



A un costado, quedó el taxi marcado con el número económico 6212 que no tuvo nada que ver en el asunto como se sospechaba al principio, la unidad de alquiler sólo estaba en el lugar al momento del ataque.



El hombre fue trasladado a un hospital en un vehículo particular pues a la llegada de la Cruz Roja ya no hallaron a nadie.



La zona fue acordonada y las unidades aseguradas mientras se realizan las investigaciones correspondientes.