Luis Enrique Cano, líder taxista en Coatzacoalcos y quien este miércoles llamó a las autoridades a no permitir el ingreso de Uber al puerto, fue baleado esta noche al llegar a su domicilio, falleciendo en el acto.



Los hechos se suscitaron en la avenida Reforma y Quevedo de la colonia Puerto México.



Apenas este 10 de marzo, su compañero y también líder taxista, Moisés Carrillo de la Cruz, fue asesinado afuera de su oficina en la colonia Playa Sol.



Por su muerte, hasta el momento no hay detenidos.



En este sentido, tras el asesinato de "Moy", como era conocido entre sus compañeros, Luis Enrique Cano había permanecido de bajo perfil. Sin embargo, 9 meses después del incidente, este miércoles volvió a salir a los reflectores para pedir a las autoridades no permitieran que Uber diera servicio en la ciudad al considerarlo competencia desleal.



Fuentes indican que Cano recibió cinco disparos afuera de su domicilio y fue trasladado a un hospital en un vehículo particular. No obstante, trascendió que ya iba sin vida.



Apenas media hora antes, otro taxista también fue asesinado en la colonia Lomas de Barrillas tras ser herido con arma blanca.



Se trató del conductor del 2071, quien presuntamente iba a ser asaltado y por resistirse, perdió la vida.



Este martes el secretario de seguridad, Hugo Gutiérrez Maldonado estuvo en el sur de Veracruz donde dio entrevistas a ciertos medios de comunicación y tocó el tema de la violencia contra transportistas. Esto debido a que en días pasados autobuses fueron quemados y aseguró que se trata de rencillas entre los mismos concesionarios.



A su vez, hoy miércoles el gobernador, Cuitláhuac García también estuvo en Coatzacoalcos firmando un convenio por el tema del Corredor Interoceánico, donde no hubo acceso a medios.