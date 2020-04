Bancos también deberían diferir adeudos a clientes no tan puntuales: CCE Córdoba-Orizaba

Aunque se ve con buenos ojos que la banca brinde apoyo a sus cuentahabientes cumplidos, debe considerar también a quienes no son tan puntuales, para que tengan un respiro, señaló Luis Cruz Montesinos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Córdoba-Orizaba.



Recordó que ese apoyo comprende algunas prórrogas en los pagos para los clientes puntuales para que no caigan en cartera vencida, pero no se consideró a aquellos que cubren sus montos con algún retraso.



El presidente del CCE en la zona indicó que por la misma situación difícil que se venía presentando en la economía hay quienes tenían problemas para cumplir en tiempo con sus pagos, pero lo hacían un mes después.



Comentó que en esos casos hay empresarios que no cubrían sus compromisos en tiempo porque tenían problemas de liquidez, por lo que sería de mucha ayuda que los tomen en cuenta también para darles un respiro.



Agregó que, aunque lamentan los empresarios la situación que se vive que los obliga a cerrar, son solidarios con la población y con toda su gente porque sólo así se podrá superar esta etapa.