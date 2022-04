Banda de “El Bukanas” sería la que atacó a policías en Acultzingo

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el ataque armado contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el municipio de Acultzingo, la madrugada de este martes, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al referir que hubo agresores abatidos.En entrevista realizada en Palacio de Gobierno, el mandatario estatal negó que se trate de un grupo de “autodefensas”, por lo que insistió en que será la Fiscalía la que determine si se trata de un grupo delictivo.“No son autodefensas, simplemente ante un llamado al 911 de personas armadas en esa zona, acuden elementos de Seguridad Pública y los recibieron a tiros, entonces lo que se hizo inmediatamente fue reportar el hecho y que la Fiscalía haga lo correspondiente”, dijo.Asimismo, el mandatario descartó que se hayan registrado bajas de policías, sin embargo, dejó entrever que hubo muertos por parte de los presuntos delincuentes, por lo que será la FGE la que dará los detalles.“La Fiscalía ya está haciendo las investigaciones, en efecto fue una agresión, no (de autodefensas), fue una agresión a elementos de Seguridad Pública y se va a investigar, obviamente es lamentable siempre la pérdida de vidas humanas va a ser lamentable. La Fiscalía está en investigación. No hubo ni una baja de elementos, sólo de los agresores, se va a indagar, la Fiscalía va a dar nota de eso”, expuso.Ante los cuestionamientos de la prensa, García Jiménez no descartó que se trate de una banda criminal que encabeza el líder huachicolero Roberto de los Santos de Jesús, “El Bukanas”, por lo que será la autoridad correspondiente la que confirme o desmienta esta situación.“Eso lo va a confirmar la propia Fiscalía, pensamos que pertenecen a uno de los grupos delincuenciales de la zona que está liderado por un alias, El Bukanas”, dijo.Y es que la madrugada de este martes se registró un enfrentamiento entre elementos de la Secretaria de Seguridad Pública y presuntos integrantes de bandas criminales sobre la carretera federal Acultzingo-Tehuacán, a la altura de Linda Vista.Es así que derivado de una llamada al 911, se reportó que un grupo armado se encontraba asaltando en el lugar, por lo que al llegar los uniformados fueron recibidos a tiros.De acuerdo con información extraoficial se habla de cuatro presuntos delincuentes abatidos, sin embargo, será la autoridad la que confirme los datos al respecto.Cabe recordar que por “El Bukanas”, durante el yunismo autoridades ofrecieron una recompensa de hasta un millón de pesos para quien ayudara en su captura. Hasta la fecha continúa operando.