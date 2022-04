Bañistas ignoran advertencias y ocurren muertes: SECTUR

A fin de promover entre ciudadanos y paseantes que acaten las recomendaciones preventivas para evitar que estas vacaciones se conviertan en un mal rato, la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado lleva a cabo una campaña de supervisión y atención.El coordinador ejecutivo de Vinculación de la SECTUR, Israel Cortés Jiménez, mencionó que lamentablemente las personas no hacen caso de las medidas que se sugieren cuando acuden a balnearios y playas y se dan decesos por ahogamiento.Destacó que por ello, durante esta campaña se están entregando folletos a los turistas, en donde se les recomienda que si no saben nadar eviten meterse a lugares hondos o bien utilicen equipo de flotación.En caso de una emergencia, abundó que es importante reconocerla y solicitar apoyo al 911 o con el personal de los módulos que hay en todos los puntos turísticos, para que ellos brinden la asistencia sanitaria.Reconoció que a pesar de las recomendaciones que se hacen a los paseantes, como las mencionadas y también el no ingerir bebidas embriagantes o comer antes de meterse a los cuerpos de agua, no siempre hacen caso y por eso se llegan a dar tragedias, como la que ocurrió en Nogales el pasado sábado, en donde un hombre joven pereció ahogado.El funcionario de la Secretaría de Cultura platicó con comensales en restaurantes y también con algunos que paseaban por el Poliforum Mier y Pesado, a los que les preguntó cómo estaban pasando sus vacaciones, qué les gustaba del estado, y les entregó un folleto con consejos para salvar vidas.