Bar en centro de Xalapa organizó fiesta privada con mariachi; ya fue clausurado

En esta contingencia, ciudadanos continúan realizando fiestas y eventos, por lo que la Subdirección de Comercio y el personal del Departamento de Inspección y Atención Comercial (DIAC) siguen con los operativos.



Y es que la noche del sábado, un bar ubicado en el centro de la ciudad, fue clausurado por realizar un evento privado y no acatar las instrucciones de que toda aquella empresa o negocio no esencial debe suspender actividades ante la Emergencia Sanitaria decretada por el COVID-19.



Ante esto, el subdirector de Comercio, Guilebaldo Flores Lomán, determinó que a causa de la declaratoria de la Fase 3 de la pandemia los trabajadores del DIAC continúan realizando visitas a diversos establecimientos, con el fin de supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de salud.



“Tratamos de evitar un mayor riesgo para la población, por eso, ayer sábado que tuvimos reportes de actividad en el bar Rhamal, asistimos y vimos que tenían una fiesta privada; estaban consumiendo alcohol y también había interés de contar con mariachi en el interior del sitio. Esto contraviene lo publicado en la Gaceta Municipal respecto de las medidas que se deben seguir contra el COVID-19”, expuso.



Asimismo, comentó que en el operativo nocturno se recorrieron 40 establecimientos, y en uno de ellos que ya estaba clausurado también se registró actividad, por lo que en los próximos días se analizará si se le revoca la licencia de funcionamiento.



Para finalizar, advirtió que ante la pandemia, no se permitirá actividades de esta naturaleza, por lo que se continuará supervisando los negocios para evitar que la población se contagie. Además indicó que se redoblarán esfuerzos para que se respete la Sana Distancia en negocios comerciales.