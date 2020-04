Betuneros en parque de Coatepec se quedan sin trabajo por coronavirus

A los betuneros del Parque Municipal de Coatepec ya no se les está permitiendo instalarse en ese lugar para llevar a cabo su trabajo, debido a la emergencia por el COVID-19.



Al respecto, el secretario general de la Unión de Betuneros, Jorge González Piña, informó que este jueves a los pocos trabajadores se les invitó a retirarse del lugar, luego de que apenas hace unos días el Ayuntamiento decidiera colocar cintas alrededor del parque para evitar la aglomeración de personas.



“Estando cerrado el parque, ya no nos pudimos instalar, pasando el mediodía de ayer nos quitaron a los pocos que estábamos. Es un peligro porque no sabemos quién viene contagiado, nadie sabe”, dijo.



Sin embargo, lamentó que la contingencia está afectando a 17 boleros del Pueblo Mágico, que se sostienen a través de ese oficio.



“Nosotros que no tenemos recursos, ninguno desgraciadamente, si tuviéramos recurso para qué vamos a molestar a las autoridades, nosotros vamos al día y si hoy hicimos uno o dos (servicios) pues ya la hiciste, si tuviéramos un sueldo como los demás para qué nos preocupamos”, comentó.



Y es que dijo que desconocen qué procederá con ellos y con el resto de los microcomercios, pues si no trabajan durante este mes, no tienen manera de llevar comida a sus hogares.



“Todos vamos al día, sino qué hacemos, durante el mes si tenemos comemos y si no pues no, a ver si esto se soluciona. Somos 17 betuneros afectados, nos está afectando esta situación a todos, principalmente a nosotros”, detalló.



Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para pedir algún tipo de apoyo económico, pues precisamente durante la próxima Semana Santa es cuando tenían más clientes, principalmente turistas que arriban a ese Pueblo Mágico.



“Tiene que ser algo económico, en Semana Santa era lo nuestro, es cuando llega más turismo pero con esta situación de la enfermedad pues ya no hay turismo”, finalizó.