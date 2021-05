Un Juzgado de Distrito con domicilio en Xalapa obligó a la empresa Bodega Aurrerá a pagar una multa de entre los 8 mil a los 448 mil pesos al municipio de San Rafael, tras perder un amparo en una primera instancia.



El pasado 21 de abril, la empresa El Ganso Abarrotero S.A. de C.V., operadora del formato de tiendas Bodega Aurrerá en Veracruz, impugnó ante el Juzgado 17º de Distrito con residencia en Xalapa una multa del Ayuntamiento de San Rafael, de fecha 27 de marzo, tras detectar inconsistencias en la obra del estacionamiento de dicha unidad comercial.



De acuerdo con el expediente alojado en el Juzgado Decimoséptimo del 7º Circuito, San Rafael aplicó la medida a partir de lo estipulado en el artículo 82 de la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz.



En ese sentido, la abarrotera solicitó declarar la inconstitucionalidad del 101 de la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres, en donde contempla que quienes violenten dicha normativa recibirán sanciones de entre las 100 a 5000 Unidades de Medida y Actualización (entre 8 mil 962 pesos y los 448 mil 100 pesos).



Y es que Aurrerá pidió ampararse contra la clausura de la obra del estacionamiento y contra la suspensión de la obra de acceso vehicular a la tienda, situaciones no llevadas a cabo por San Rafael.



Por lo que el Juzgado 17º de Distrito determinó no conceder la suspensión provisional a favor de la quejosa al no existir actos inminentes sino de realización futura e incierta y ante tal escenario, Bodega Aurrerá recurrió al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno, con sede en Boca del Río, Veracruz, en busca del amparo federal.