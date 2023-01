Bombero se quemó la cara al combatir incendio, en Veracruz Puerto; permanece internado

Un bombero de la ciudad de Veracruz resultó herido durante un incendio ocurrido la noche de este lunes en un local de la zona de mercados y de momento se reporta estable, confirmó el titular de la Dirección de Protección Civil Municipal, Alfonso García Cardona.Detalló que el elemento de nombre Carlos presenta quemaduras en el rostro de primer y segundo grado que por fortuna no ponen en riesgo su vida.El bombero permanece internado en el Hospital de Especialidades 14, Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).El funcionario reiteró que la vida de Carlos no está en riesgo ni sus vías respiratorias y se prevé que durante el trascurso del día sea ingresado a quirófano.“Lo que nos dicen los médicos es que no es algo grave pero sí delicado por la zona en la cual sufrió la quemadura que en este caso es la cara, el rostro como dije hace un momento no se comprometieron las vías respiratorias afortunadamente y bueno hay que destacar que el equipo de protección que traía lo ayudó a evitar que fueran quemaduras grave”.Ahora, la Fiscalía se encargará de investigar las causas del incendio dentro del local dedicado a la venta de alcohol medicinal en la avenida Guerrero, en el Centro de Veracruz.