Bomberos de Xalapa sólo juntaron 50 mil pesos en colecta

Aunque esperaban recaudar al menos 250 mil pesos con la campaña "A casco abierto", los Bomberos de Xalapa lograron juntar apenas 50 mil pesos, mismos que serán repartidos en cantidades iguales entre 50 de sus integrantes."Nada más se recabaron 50 mil pesos, es bueno porque toca una ‘cacherita’ para cada uno y bueno, para eso era la colecta, pero pues gastos y necesidades tenemos siempre", manifestó el primer comandante, José Luis Acosta HernándezAclaró que los mil pesos se le entregará a cada uno de los elementos en efectivo, esperando que lo utilicen para la compra de los útiles escolares de sus hijos."Es para eso, pero yo entregando el dinero, yo les doy la cantidad y ya verán. La consigna es ésa. Yo les doy el sobre el 22 de agosto y es para que se apoyen en los útiles", reafirmó al señalar que hubo poca contribución por parte de la ciudadanía xalapeña."Yo le tiraba 250 mil viendo a comerciantes, empresarios y ciudadanía. Y no llegamos ni a 60 mil pesos, pero son muy buenos 50 mil pesos. Le tocan mil pesos a cada uno. Somos 56, pero obviamente el voluntariado no entra en el paquete, sólo se le da a los operativos, tanto becarios como activos", expuso.Acosta Hernández añadió que si bien esta colecta tenía ese propósito, durante todo el año están abiertos a poder recibir los apoyos que sean necesarios, pues recordó que el cuerpo de Bomberos se mantiene de puros donativos."Y está abierto siempre, haya colecta o no la haya, nosotros estamos siempre atentos y tocando puertas", detalló el primer comandante.