Bomberos urgen al Congreso que reforme Ley para que Ayuntamientos los apoyen

El primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Xalapa, José Luis Acosta Hernández, reiteró su llamado a la Legislatura Local para que reforme la Ley y se obligue a los Ayuntamientos del Estado a contribuir con esta corporación, quién dijo constantemente trabaja con "números rojos".En entrevista previa a la Guardia de Honor al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, en el parque de Los Berros; indicó que de los 20 municipios que atienden en la región capital, sólo el que está a cargo de Ricardo Ahued Bardahuil, los apoya económicamente con 40 mil pesos mensuales."Necesitamos ya la Ley, donde ya se obligue a los Ayuntamientos. Atendemos 20 Ayuntamientos y el único que nos apoya es Xalapa, pero tampoco puedes decir no voy (a atender un llamado de auxilio)", indicó.Comentó que se tiene una "ley dormida" que carece de reglamento, además recordó que en la Gaceta Oficial del Estado hasta ahora sólo se ha publicado un exhorto desde el Congreso para que las administraciones municipales apoyen a los Bomberos, lo que no tiene ningún carácter de obligatoriedad."El exhorto es bueno, pero para el que tienen voluntad política, porque con o sin exhorto, nos va a apoyar. El exhorto es nada más un llamado, necesitamos una Ley donde ya obligue a los Ayuntamientos a apoyar a los cuerpos de bomberos. La ley ("dormida") está desde el 2018)", expuso Acosta Hernández.Al decir que sólo tienen diez unidades y 40 elementos para atender a un millón de habitantes, lo que los deja "cortos" para la operación; comentó que anualmente con los donativos que reciben gastan 2 millones y medios de pesos."(Si las autoridades) cubrieran los sueldos, Bomberos cubriría todas las necesidades y hasta mejor", aseveró el primer comandante, quién cuestionó que haya personal en las Alcaldías que gana más del doble de salario, sin tener las responsabilidades que dichos elementos tienen y por las que devengan, sólo algunos, hasta 11 mil pesos mensuales."Hay becarios que no cuentan ni con seguro social, los que les paga el patronato sí tienen seguro social e Infonavit, es otra lanita que hay que pagar, pero tampoco tienen un sueldo honoroso, como debería de ser. Hay empleados (en los Ayuntamientos) que ganan hasta 12 mil o 15 mil pesos y no se sabe cuáles son sus funciones", expresó.