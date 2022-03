Bomberos Voluntarios de Alvarado no colaboran con proyecto de Ayuntamiento para nueva estación

El Ayuntamiento de Alvarado planea crear una estación de bomberos, por lo que Protección Civil municipal invitó a la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios pero se rehúsan a adherirse al proyecto; autoridades argumentan que no quieren unirse porque ello los obligaría a cumplir con horarios, capacitaciones y acabar con sus prácticas irregulares.La actual administración alvarodeña mandó el oficio número 134/2022 con fecha del 9 de marzo, dirigido a Luis Tiburcio Severiano, presidente del H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Alvarado, solicitando la documentación necesaria para continuar con los trámites de un convenio de colaboración, toda vez que el lunes 28 de febrero se habrían reunido previamente y acordado la cooperación.Sin embargo, como respuesta en oficio 013/2022 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, el presidente Tiburcio Severiano asentó que no entregaría la documentación a la presidenta Lizzette Álvarez Vera, ni al secretario del Ayuntamiento, Sebastián Enríquez, para llevar a cabo la firma de convenio, sino exclusivamente al síndico Jaime Anel Tiburcio Herrera.En días anteriores, la presidenta municipal, Lizzette Alvarez, lanzó un video donde mencionó que el Síndico se había rehusado a trabajar con el cuerpo edilicio, por lo que no descartan que él tenga injerencia en esta negativa por parte de los voluntarios.En pasadas administraciones se destinaba presupuesto a este patronato como apoyo en auxilios a ciudadanía y se pretendía repetir esta acción como parte del convenio de colaboración con la administración actual, sin embargo, tras la negativa de entregar la documentación y la lista de personas que pertenecen a dicha organización independiente, el cuerpo edilicio buscó otras opciones.“Nosotros estamos en la mejor disposición de apoyar a los bomberos pero siempre ajustándonos a la legalidad, no podemos donar o hacer uso de los recursos públicos si no se tiene una comprobación del por qué se están realizando”, dijo la Alcaldesa de Alvarado.Actualmente, el cuerpo de Bomberos voluntarios del municipio tiene sus instalaciones en un terreno prestado, propiedad del Ayuntamiento, donde incluso se menciona que hay hasta familias enteras de algunos voluntarios que viven en el interior.También cuentan con una unidad de transporte oficial otorgada por el Gobierno del Estado, para la cual piden gasolina pero se niegan a dar la documentación correspondiente para poder llevar a cabo el apoyo institucional.Asimismo, pobladores se quejan que unidades oficiales facilitadas por el gobierno son utilizadas para realizar fletes, envíos a beneficio de particulares y también de ocuparlas para vender agua a los ciudadanos.“Ya se autorizó por medio de cabildo la formación de la dirección de Protección Civil y Bomberos Municipales para que este Ayuntamiento dé inicio a la formación del cuerpo de bomberos municipales, debido a todas las irregularidades que presentan los elementos de la Asociación Civil de Bomberos voluntarios, ya que ellos quieren pertenecer al Ayuntamiento para cobrar su quincena pero no quieren ser regidos por la normatividad del Ayuntamiento, no quieren presentarse a laborar en tiempo y forma ni cubrir un horario bajo el mando del director de Protección Civil”, declaró Álvarez Vega.Finalmente, dijo que ya cuentan con el terreno para empezar lo más pronto posible la edificación de la base de Bomberos y PC municipal, que estará en la entrada a la ciudad y tendrá respuesta rápida a emergencias en poblaciones circunvecinas.