Bomberos ya no tienen protección para trasladar a pacientes con síntomas de COVID-19

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la Región, Diego Solano Montano, previó que los servicios de emergencia incrementen en los siguientes días, debido a los contagios que se están registrando por COVID-19.



Al respecto, refirió que apenas este jueves la corporación tuvo que atender dos llamados de personas con posibles síntomas, quienes desafortunadamente fallecieron antes de poder ser trasladadas a un hospital.



Ante este panorama, hizo un llamado urgente a la población en general para que les apoyen con donaciones de insumos para la atención prehospitalaria, pues ya no cuentan con trajes Tyvek para los servicios.



“Para el último servicio ya no tenía trajes, tuvimos que conseguirlos. Vestir a una persona con el traje completo, desde gorro a guantes, viene saliendo alrededor de mil 500 pesos y como todo, subió al doble de precio”, dijo.



Añadió que están solicitando trajes Tyvek, guantes de látex y de nitrilo, batas quirúrgicas, cubrezapatos, cubrepelos, goggles, cubrebocas y material para la desinfección de la ambulancia y la estación, como cloro, pinol, gel antibacterial y jabón para manos.



“Todo este material lo recibimos pero se nos está acabando, no teníamos muchos trajes, con lo que nos puedan apoyar, aunque sea poco, porque mucha gente se nos ha acercado y nos ha apoyado”, finalizó.