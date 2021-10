Brutal asalto: golpean a embarazada y matan al bebé, en Cerro Azul

Un bebé nonato perdió la vida, luego de que dos sujetos no identificados golpearan a una embarazada al asaltar un expendio de cerveza en el que trabaja como encargada, en la ciudad de Cerro Azul, al norte de Veracruz.El suceso provocó conmoción y condena entre la ciudadanía, luego de que autoridades confirmaran los hechos, ocurridos en calle Miguel Hidalgo de la zona centro de la pequeña ciudad petrolera.La joven, con domicilio en la comunidad Potrero del Llano, perteneciente al vecino municipio de Álamo, sufrió, además de golpes y lesiones por cortadura de navaja en distintas partes del cuerpo, fractura en brazo derecho.Los maleantes huyeron con el dinero obtenido en el atraco, en tanto que minutos más tarde la embarazad fue auxiliada y llevada al área de Urgencia del Hospital de la Comunidad en esta misma ciudad de Cerro Azul.Aunque no se precisó el tiempo de gestación, se indicó que los médicos reportaron ante las autoridades que el bebé ya no presentaba signos vitales.Respecto a los presuntos delincuentes, las corporaciones policiacas desplegaron un operativo de búsqueda, pero sin resultados positivos hasta la tarde-noche de este jueves.