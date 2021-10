Busca ORFIS contratar empresas que verifiquen condiciones de obras municipales

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, confirmó que analizan la posible contratación de empresas que permitan verificar las condiciones de las obras que llevan a cabo los municipios a partir de escaneos, lo que evitaría observaciones por mala calidad en obras al presentar informes de cuentas públicas.Explicó que, a través de un escaneo, se podrá corroborar en qué condiciones se encuentra una construcción, lo que evidenciaría si los cimientos son correctos y si un inmueble cumple con las especificaciones enunciadas.La auditora señaló que el análisis de la posible contratación de la empresa foránea radica principalmente en que detectaron que los ayuntamientos entregan evidencias fotográficas de obras distintas a las señaladas en los informes o que incluso corresponden a otros municipios.Señaló que, si bien el ORFIS cuenta con una aplicación para la toma de fotos de las obras, es necesario contar con tecnología de apoyo para el combate a la corrupción, por ello no descarta contratar este servicio de alta tecnología.Lo anterior debido a que incluso con dicha aplicación, que detecta las coordenadas de ubicación de las obras para la toma de las fotos, los municipios han intentado engañar a la autoridad."Ya no se vale que nos enseñen una fotografía de una obra que está en otro municipio, eso ya ocurrió, ha ocurrido", dijo.La auditora dijo que igualmente podría hacerse el empleo de drones para la supervisión de las obras por cuanto hace a las longitudes, pero también para aquello que no se ve a simple vista."Ya nos ofrecieron el servicio. Una empresa de la Ciudad de México vino y nos dijo 'podemos hacer esto y esto' y yo quiero que se contrate porque tenemos que hacer la verificación", dijo.González Cobos sentenció que aún se encuentra en análisis la contratación, pues es necesario determinar qué obras podrían ser supervisadas "y no pasarlas como que sí la hicieron".