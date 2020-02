Buscan dar certeza legal a propiedades de particulares en municipios de zona centro del Estado

Para aumentar la recaudación municipal y estatal, generar trabajo en las notarías públicas y que las familias veracruzanas, en particular, de la sierra de Zongolica, tengan certeza jurídica en su patrimonio, el subdirector del Registro Público de la Propiedad y Archivo General de Notarías en el Estado, Leandro Zamora Fernández, firmará convenios con presidentes municipales de las Altas Montañas.



“Son municipios de la sierra de Zongolica que, como buena parte del Estado, no están registrados en el Registro Público de la Propiedad. La idea es matricular los contratos privados y que cumplan con los requisitos del Artículo 65 de la Ley del Registro Público y del artículo 2252 del Código Civil del Estado, para dar certeza jurídica a este patrimonio que puedan realizar ya los notarios sus operaciones, ya sea donaciones, cesiones, compra-venta”.



Refirió que esta semana se entrevistará con alcaldes de Los Reyes, Texhuacan, Tequila y al presidente del Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano, así como Tehuipango, Astacinga, Tlaquilpa, Atlahuilco y Magdalena.



Por otro lado, Andrea Cervantes Reducindo, presidenta de la Sociedad de Abogados de la Sierra de Zongolica, quien acompañó al funcionario, afirmó, “vienen con el interés de conocer cuál es la situación de los bienes inmuebles en la sierra de Zongolica, por lo tanto, poder establecer cuál será el procedimiento para su legalización en relación a su registro en el Registro Público de la Propiedad”.



Dijo que con base a esto, se podrán establecer convenios y un sistema de trabajo con cada presidente municipal de la sierra de Zongolica.



La profesional del derecho precisó “hay una aplicación de la Ley que no se ha llevado a cabo por falta de elementos en la SEDATU, entonces es necesario establecer convenios de trabajo para que se pueda dar servicio a los municipios y no tener que ir precisamente a la ciudad de Xalapa a tramitar los permisos correspondientes”.



“Cada municipio tiene su problemática porque estamos en vías de desarrollo. Somos todavía en algunos municipios pueblos, unos apenas están empezando a crecer y es necesario tener conocimiento de la existencia de la Ley de Urbanización, los sistemas para el crecimiento y que cada Ayuntamiento vaya programando su plan de desarrollo urbano”, expresó.



La notaria pública número 1 de la décimo sexta demarcación en Zongolica, Justina Reducindo Candanedo, destacó el compromiso de David Agustín Jiménez Rojas y de Leandro Zamora Fernández, por enterarse personalmente de la problemática que tiene el desarrollo urbano en cada uno de los municipios de la sierra de Zongolica.